Грани любви

Любителей классической музыки ждет концерт солиста оркестра русских народных инструментов имени А.И. Лаврухина Муниципального культурного центра города Рязани, лауреата международных конкурсов Владислава Кулаева. За роялем — Почетный работник культуры и искусств Рязанской области Людмила Журавлева. Прозвучат романсы великих композиторов.

Чайковский заговорит исповедальной искренностью — его музыка дышит той особой русской тоской, где счастье всегда граничит с тихой грустью.

Алябьев откроет дверь в эпоху дворянских усадеб, где в каждом романсе слышен трепет сердца.

Кабалевский привнесет гармоническую свежесть послевоенной эпохи в сочетании с вечным чувством любви.

Малашкин пронзит отчаянием и болью страдающей души.

Шуман подарит немецкую романтическую грёзу, где страсть облачена в дымку тайны и философских раздумий.

Биксио принесет дыхание итальянского юга — жаркого, как объятия неаполитанского солнца, чувственного и бесконечно мелодичного.

Юные слушатели узнают, как композиторы разных стран и эпох «записывали» нотными знаками то, что нельзя потрогать руками: радость встречи, боль разлуки, нежность к матери или гордость за Отчизну.

Слушая баритон Владислава Кулаева, ребята поймут, как голос может менять цвет — от бархатисто-теплого до трагически-ледяного, чтобы передать настроение героя.

Наблюдая за игрой Людмилы Журавлевой, дети откроют секрет дуэта: что рояль — это не просто аккомпанемент, а равноправный собеседник, который может сказать больше тысячи слов.

Этот вечер научит их эмпатии через искусство. В мире, где чувства часто заменяют смайликами, живой звук напомнит: любовь многолика, но именно музыка делает её осязаемой.