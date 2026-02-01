Рязань
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
Вчера 16:25
345
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
Вчера 14:46
2 944
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
747
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 271
Грани любви
7 марта в 18:00
Концерты

Грани любви

МКЦ

Любителей классической музыки ждет концерт солиста оркестра русских народных инструментов имени А.И. Лаврухина Муниципального культурного центра города Рязани, лауреата международных конкурсов Владислава Кулаева. За роялем — Почетный работник культуры и искусств Рязанской области Людмила Журавлева. Прозвучат романсы великих композиторов.

Чайковский заговорит исповедальной искренностью — его музыка дышит той особой русской тоской, где счастье всегда граничит с тихой грустью.

Алябьев откроет дверь в эпоху дворянских усадеб, где в каждом романсе слышен трепет сердца.

Кабалевский привнесет гармоническую свежесть послевоенной эпохи в сочетании с вечным чувством любви.

Малашкин пронзит отчаянием и болью страдающей души.

Шуман подарит немецкую романтическую грёзу, где страсть облачена в дымку тайны и философских раздумий.

Биксио принесет дыхание итальянского юга — жаркого, как объятия неаполитанского солнца, чувственного и бесконечно мелодичного.

Юные слушатели узнают, как композиторы разных стран и эпох «записывали» нотными знаками то, что нельзя потрогать руками: радость встречи, боль разлуки, нежность к матери или гордость за Отчизну.

Слушая баритон Владислава Кулаева, ребята поймут, как голос может менять цвет — от бархатисто-теплого до трагически-ледяного, чтобы передать настроение героя.

Наблюдая за игрой Людмилы Журавлевой, дети откроют секрет дуэта: что рояль — это не просто аккомпанемент, а равноправный собеседник, который может сказать больше тысячи слов.

Этот вечер научит их эмпатии через искусство. В мире, где чувства часто заменяют смайликами, живой звук напомнит: любовь многолика, но именно музыка делает её осязаемой.

Возраст
12+