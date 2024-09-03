Граф Монте-Кристо

Став жертвой коварного заговора, молодой Эдмон Дантес был арестован в день своей свадьбы за преступление, которое он не совершал. После 14 лет в тюрьме Замка Иф ему наконец-то удается бежать. На таинственном острове, о котором Эдмону поведал в заключении его друг аббат Фариа, он находит легендарное сокровище и становится графом Монте-Кристо. Теперь его единственная цель — месть.
- Режиссёр
- Александр де Ла Пательер, Матье Делапорт
- Актёры
- Пьер Нине, Пьерфранческо Фавино, Анаис Демустье, Оскар Лесаж, Анамария Вартоломеи, Лоран Лафитт, Василий Шнейдер, Жюльен Де Сен-Жан, Бастьен Буйон, Патрик Милле, Брюно Раффаэли
- Продолж.
- 173 мин.
- Премьера
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2024-09-19 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Боевик, Приключение, Драма