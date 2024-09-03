Граф Монте-Кристо

Став жертвой коварного заговора, молодой Эдмон Дантес был арестован в день своей свадьбы за преступление, которое он не совершал. После 14 лет в тюрьме Замка Иф ему наконец-то удается бежать. На таинственном острове, о котором Эдмону поведал в заключении его друг аббат Фариа, он находит легендарное сокровище и становится графом Монте-Кристо. Теперь его единственная цель — месть.