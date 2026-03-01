Алжир, 1938 год. Мерсо, красивый и замкнутый молодой человек, едет на похороны матери, не проронив ни слезы. Вернувшись к своей повседневной жизни, он погружается в скуку, внутреннюю пустоту и роман с Мари. Все кажется предсказуемым и бессмысленным, но в один невыносимо жаркий день на пляже происходит событие, из-за которого жизнь Мерсо и всех, кто его окружает, полностью меняется.
- Страна
- Италия
- Режиссёр
- Паоло Соррентино
- Актёры
- Тони Сервилло, Анна Ферцетти, Орландо Чинкве, Массимо Вентурьелло, Мильвия Марильяно, Джузеппе Гаяни, Джованна Гуида
- Продолж.
- 131 мин.
- Премьера
30 апреля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма