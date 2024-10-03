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Говорит Земля!

Стас — шахтер, не самый трудолюбивый, но очень обаятельный. Случайно он оказывается заваленным в шахте вместе с экоактивисткой Леной. После чего начинает слышать голос. Голос Земли! В своих речах она топит за экологию и угрожает, что топить будет уже всех подряд, если к ней не прислушаются. Проблема в том, что слышит ее только Стас. И теперь ему придется очень быстро убедить весь мир, что а) он не шизофреник и б) срочно нужно перестать загрязнять Землю, иначе она всех смоет со своего лица.

Режиссёр
Евгений Корчагин
Актёры
Антон Филипенко, Ирина Горбачева, Степан Девонин, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Александр Пашутин, Кирилл Каганович, Денис Косяков, Андрей Козлов, Михаил Мухин, Виктория Каруна, Ирина Абросимова
Продолж.
114 мин.
Премьера
2024-10-03 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия

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