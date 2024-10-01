«Кукрыниксы» — одна из знаковых команд на российской рок-сцене, написавшая не один десяток хитов и композиций, которые живут в плейлистах слушателей. В 2024 году исполняется 20 лет с выхода альбомов «Столкновение» и «Фаворит Солнца» — безусловно культовых для поклонников творчества «Кукрыниксов».

И праздновать такую дату нужно на сцене — Алексей Горшенев и музыканты проекта «Горшенев» сыграют специальный концерт 16 ноября в клубе DEEP. (Вход с 19.00, начало после 20.00.)

В программу выступления войдут песни из этих двух альбомов в новых аранжировках и, конечно, главные хиты.