Городские легенды. Возвращение

Добро пожаловать в мир городских кошмаров, где самые шокирующие вещи происходят с самыми обычными людьми! Кого-то преследует наводящая ужас женщина в красном. Кто-то узнает, что соседствует с парой призраков. А вдруг ты придешь на собеседование и узнаешь, что новое начальство собирается принести тебя в жертву? Что, если ты купишь у случайного продавца шкаф, а он окажется с жутким секретом? Зло может поджидать тебя за каждым углом, и ты никогда не узнаешь, откуда ждать смерти — например, в виде бегущего за тобой по темным улицам живого и очень страшного манекена…
- Режиссёр
- Хон Вон Ки
- Актёры
- АлеКса, Арин, Ким До Юн, Ли Ель Ым, Ли Хо Вон, Ли Су Мин, Чон Вон Чхан, Экси, Сеола, Ли Мин Хек, Ли Ен Чжин
- Продолж.
- 123 мин.
- Премьера
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2024-10-03 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Фэнтези, Фильм ужасов