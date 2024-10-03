Городские легенды. Возвращение

Добро пожаловать в мир городских кошмаров, где самые шокирующие вещи происходят с самыми обычными людьми! Кого-то преследует наводящая ужас женщина в красном. Кто-то узнает, что соседствует с парой призраков. А вдруг ты придешь на собеседование и узнаешь, что новое начальство собирается принести тебя в жертву? Что, если ты купишь у случайного продавца шкаф, а он окажется с жутким секретом? Зло может поджидать тебя за каждым углом, и ты никогда не узнаешь, откуда ждать смерти — например, в виде бегущего за тобой по темным улицам живого и очень страшного манекена…