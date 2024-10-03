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Городские легенды. Возвращение
Кино

Городские легенды. Возвращение

Добро пожаловать в мир городских кошмаров, где самые шокирующие вещи происходят с самыми обычными людьми! Кого-то преследует наводящая ужас женщина в красном. Кто-то узнает, что соседствует с парой призраков. А вдруг ты придешь на собеседование и узнаешь, что новое начальство собирается принести тебя в жертву? Что, если ты купишь у случайного продавца шкаф, а он окажется с жутким секретом? Зло может поджидать тебя за каждым углом, и ты никогда не узнаешь, откуда ждать смерти — например, в виде бегущего за тобой по темным улицам живого и очень страшного манекена…

Режиссёр
Хон Вон Ки
Актёры
АлеКса, Арин, Ким До Юн, Ли Ель Ым, Ли Хо Вон, Ли Су Мин, Чон Вон Чхан, Экси, Сеола, Ли Мин Хек, Ли Ен Чжин
Продолж.
123 мин.
Премьера
2024-10-03 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Триллер, Фэнтези, Фильм ужасов

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