Городские легенды. Парк кошмаров

Компания студентов пробирается ночью в «Парк кошмаров», где растет загадочный древний дуб. По местной легенде, это дерево проклято, и каждый, кто к нему прикоснется, умрет страшной смертью. Брутальный парень Флетчер подбивает девушек потрогать дерево после него, считая, что городская легенда — это сказка для детей. В скором времени он исчезает. Потом начинают погибать его друзья. Эмбер и подруге, чтобы переиграть смерть, нужно разгадать тайну проклятого парка и узнать происхождение городской легенды.