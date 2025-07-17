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Городские легенды. Парк кошмаров

Компания студентов пробирается ночью в «Парк кошмаров», где растет загадочный древний дуб. По местной легенде, это дерево проклято, и каждый, кто к нему прикоснется, умрет страшной смертью. Брутальный парень Флетчер подбивает девушек потрогать дерево после него, считая, что городская легенда — это сказка для детей. В скором времени он исчезает. Потом начинают погибать его друзья. Эмбер и подруге, чтобы переиграть смерть, нужно разгадать тайну проклятого парка и узнать происхождение городской легенды.

Режиссёр
Кевин Льюис
Актёры
Джоуи Лорен Адамс, Арманд Ассанте, Кэтрин Даддарио, Роберто Порталес, Хадсон Темз, Синди Вела, Лоренцо Антонуччи, Мэймэй Ренфро, Бернс Бернс, Каллум Винсон
Премьера
2025-07-17 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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