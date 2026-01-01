Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
-7°
Срд, 07
Чтв, 08
-1°
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.51 / 81.07 06/01 17:15
Нал. EUR 93.03 / 95.00 06/01 17:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
Вчера 15:50
1 230
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
551
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 16:37
911
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
2 365
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Горничная

Милли мечтает начать жизнь с чистого листа и с радостью принимает работу горничной в роскошном особняке семьи Винчестер. Но за закрытыми дверями и странными правилами скрывается нечто зловещее. Чем ближе Милли подбирается к шокирующей разгадке, тем очевиднее становится: ее собственные тайны тоже не останутся в тени…

Режиссёр
Пол Фейг
Актёры
Сидни Суини, Аманда Сейфрид, Брэндон Скленар, Микеле Морроне, Элизабет Перкинс, Меган Фергюсон, Эллен Тамаки, Индиана Эль, Иван Амаро Буллон, Мори Гинсберг, Аманда Джой Эриксон
Премьера
8 января 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер

Еще в кино

Кино
Иллюзия обмана-3
Кино
Океан чудес
Кино
Елки-12
Кино
Три кота. Путешествие во времени
Кино
За Палыча!-2
Кино
TheatreHD: Женитьба
Кино
Волчок
Кино
TheatreHD: Последняя сказка
Кино
Простоквашино
Кино
Три богатыря и свет клином
Кино
Синистер. Первое проклятие
Кино
Поймать монстра