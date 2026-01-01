Милли мечтает начать жизнь с чистого листа и с радостью принимает работу горничной в роскошном особняке семьи Винчестер. Но за закрытыми дверями и странными правилами скрывается нечто зловещее. Чем ближе Милли подбирается к шокирующей разгадке, тем очевиднее становится: ее собственные тайны тоже не останутся в тени…
- Режиссёр
- Пол Фейг
- Актёры
- Сидни Суини, Аманда Сейфрид, Брэндон Скленар, Микеле Морроне, Элизабет Перкинс, Меган Фергюсон, Эллен Тамаки, Индиана Эль, Иван Амаро Буллон, Мори Гинсберг, Аманда Джой Эриксон
- Премьера
-
8 января 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер