21 сентября ждём вас на большом празднике — областном фестивале дополнительного образования «Горизонты возможностей»!

На территории Рязанской ВДНХ (Торговый городок) с 11:00 до 15:00 для вас будут подготовлены интересные и полезные мастер-классы, станции и квесты.

Для детей: лекции, спортивные состязания и научные и творческие мастерские. От погружения в виртуальные миры до создания собственных шедевров — скучно не будет!

Для родителей: живое общение с экспертами, профориентация для детей и ответы на все вопросы о дополнительном образовании. Поможем раскрыть таланты вашего ребёнка и выбрать занятие по интересам.

Приходите найти дело по душе, попробовать сделать новое своими руками и спланировать учебный год ярко и интересно!