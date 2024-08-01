Приглашаем на фестиваль дополнительного образования «Горизонты возможностей».

Всей семьей вы сможете погрузиться в мир знаний, творчества и развития. Вас ждут увлекательные мастер-классы, квизы, интерактивы, семинары, открытые уроки, выставка талантов, концерт и многое другое.

Фестиваль поможет узнать больше о секциях и кружках нашего региона, а также о профориентации детей с раннего возраста. Вы познакомитесь с целым спектром возможностей, который открывает дополнительное образование для каждого ребенка на пути к его успеху.

Ждем вас 8 сентября в 12:00 на территории Рязанской ВДНХ и Лесопарка.

Не упустите возможность подарить своим детям незабываемые впечатления и помочь им раскрыть свой потенциал!