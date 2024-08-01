Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
23°
Сбт, 07
24°
Вск, 08
26°
ЦБ USD 89.82 0.12 07/09
ЦБ EUR 99.72 0.53 07/09
Нал. USD 89.70 / 90.41 06/09 18:30
Нал. EUR 99.60 / 100.15 06/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Арматурщица Елена Рокунова познакомилась с мужем на стройплощадке. Ком...
Елена Рокунова пришла на работу в компанию больше 15 ле...
Вчера 11:59
1 176
Деньги, сети, темнота. Стали известны причины массовых отключений свет...
РЗН. инфо продолжает разбираться в причинах аварий, кот...
3 сентября 15:50
5 487
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
6 615
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
16 393
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Горизонты возможностей
8 сентября в 12:00
Праздники

Горизонты возможностей

Рязанская ВДНХ

Приглашаем на фестиваль дополнительного образования «Горизонты возможностей».

Всей семьей вы сможете погрузиться в мир знаний, творчества и развития. Вас ждут увлекательные мастер-классы, квизы, интерактивы, семинары, открытые уроки, выставка талантов, концерт и многое другое.

Фестиваль поможет узнать больше о секциях и кружках нашего региона, а также о профориентации детей с раннего возраста. Вы познакомитесь с целым спектром возможностей, который открывает дополнительное образование для каждого ребенка на пути к его успеху.

Ждем вас 8 сентября в 12:00 на территории Рязанской ВДНХ и Лесопарка.

Не упустите возможность подарить своим детям незабываемые впечатления и помочь им раскрыть свой потенциал!

Возраст
0+