Горе от ума

Блестящая комедия, разоблачающая светское общество, оживает на сцене в своей первозданной силе.
Страсть и ярость, язвительность и любовь, ядовитый ум и ранимая душа — всё это Александр Чацкий. Он врывается в московские гостиные, чтобы бросить вызов миру лжи и лицемерия. Его монологи — это отточенные афоризмы, которые мы цитируем и сегодня.
Классика, которая говорит с нами на одном языке.
В ролях:
- Фамусов — Николай Черкасов
- Софья — Морозова Мария
- Лиза — Валентина Дехтярева
- Молчалин — Алексей Карасев
- Чацкий — Илья Хохлов
- Скалозуб — Михаил Кленов
- Горич Платон — Дмитрий Корепанов
- Горич Наталья — Екатерина Раева
- Князь Тугоуховский — Владимир Калачев
- Княгиня Тугоуховская — Анастасия Недосекина
- 1ая княжна — Стефа Галкина
- 2ая княжна — София Ануфриева
- Хрюмина-бабушка — Татьяна Никифорова
- Хрюмина-внучка — Дарья Суслова
- Загорецкий — Геннадий Ярцев
- Хлестова — Светлана Дудаева
- Репетилов — Павел Морозов
- Петрушка — Иван Мечников
- Господин N — Владислав Шкиль
- Господин D — Михаил Павлов
- Возраст
- 12+