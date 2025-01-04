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Гонка чемпионов
4 января 2025 в 10:00
Спорт

Гонка чемпионов

Биатлонный комплекс «Алмаз»

4 и 5 января в Рязанской области пройдет «Гонка чемпионов». 40 лучших лыжников и биатлонистов России и Республики Беларусь в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» вступят в борьбу за медали.

Программа:

4 января пройдут 4 квалификационные гонки — по две у лыжников и биатлонистов. По их результатам будут сформированы десять максимально равных эстафетных команд «лыжник + лыжница + биатлонист + биатлонистка», которые 5 января разыграют между собой призовой фонд в 12 млн рублей.

Участниками соревнований станут спортсмены с мировым именем, чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, победители и призеры этапов Кубков мира — Александр Большунов, Сергей Устюгов, Денис Спицов, Александр Логинов, Кристина Резцова, Карим и Анастасия Халили и другие.

Зрителей ждет выступление танцевальных коллективов, запланированы автограф-сессии с чемпионами, шоу ростовых фигур, подвижные игры и викторины.

Двухдневная гонка организована Федерацией лыжных гонок России, Союзом биатлонистов России при поддержке Благотворительного фонда Колесникова и компании «Технониколь».

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