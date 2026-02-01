Рязанская областная филармония приглашает на встречу «Голоса поколений». Программа совмещает в себе формат концерта и лекции-беседы об истории музыки: от камерных жанров до современности. Ведущие расскажут слушателям, о том, как менялась музыка, как авторская песня стала голосом целого поколения, выросла до самостоятельного жанра, а также изменилась по содержанию. В мероприятии будут участвовать вокально-инструментальный ансамбль «Сново-Здорово», солисты Александр Слегонкин, Татьяна Тураева, Екатерина Епифанова, которые проиллюстрируют рассказ произведениями разных стилей и жанров.