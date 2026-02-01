Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
-3°
Срд, 25
Чтв, 26
ЦБ USD 76.75 0.11 21/02
ЦБ EUR 90.28 0.11 21/02
Нал. USD 76.61 / 76.90 24/02 14:05
Нал. EUR 91.01 / 91.59 24/02 14:05
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
2 часа назад
121
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
914
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
495
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
997
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Голоса поколений
26 февраля в 12:15
Концерты

Голоса поколений

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Рязанская областная филармония приглашает на встречу «Голоса поколений». Программа совмещает в себе формат концерта и лекции-беседы об истории музыки: от камерных жанров до современности. Ведущие расскажут слушателям, о том, как менялась музыка, как авторская песня стала голосом целого поколения, выросла до самостоятельного жанра, а также изменилась по содержанию. В мероприятии будут участвовать вокально-инструментальный ансамбль «Сново-Здорово», солисты Александр Слегонкин, Татьяна Тураева, Екатерина Епифанова, которые проиллюстрируют рассказ произведениями разных стилей и жанров.

Возраст
6+