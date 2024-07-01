ДиДюЛя отправляется в большой тур с новой концертной программой «Голос сфер».

ДиДюЛя — композитор и лидер одноименной группы, которая играет музыку в стилевом диапазоне от нео-фламенко до рока и фолка. В рамках новой концертной программы музыканты исполнят абсолютно новые произведения, а также лучшие композиции, которые уже стали настоящей классикой инструментальной музыки. Многообразие музыкальных инструментов, стилей и техник игры, живой звук, потрясающий свет, уникально срежиссированный для каждой композиции, поможет каждому зрителю погрузиться в магию волшебных мелодий Маэстро и достичь музыкального Дзена. На концерте со сцены не звучит ни единого слова, так как язык инструментальной музыки понятен абсолютно всем! «Голос сфер» — это не просто концерт, это — настоящее музыкальное путешествие по странам и континентам, планетам и галактикам, которое оставит незабываемые впечатления у каждого зрителя.