Голодные игры: Рассвет жатвы

Действие фильма будет происходить за 24 года до событий оригинальной трилогии. Молодой Хеймитч Эбернети из 12-го Дистрикта участвует в легендарных 50-х Голодных играх. Но шансов уцелеть у него немного — в последний раз трибут из его района побеждал на играх сорок лет назад.