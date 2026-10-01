Голодные игры: Рассвет жатвы

Действие фильма будет происходить за 24 года до событий оригинальной трилогии. Молодой Хеймитч Эбернети из 12-го Дистрикта участвует в легендарных 50-х Голодных играх. Но шансов уцелеть у него немного — в последний раз трибут из его района побеждал на играх сорок лет назад.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Фрэнсис Лоренс
- Актёры
- Джозеф Зада, Маккенна Грейс, Дженнифер Лоренс, Рэйф Файнс, Эль Фэннинг, Джесси Племонс, Майя Хоук, Гленн Клоуз, Киран Калкин, Лили Тейлор, Бен Ван, Джефферсон Уайт, Айрис Апатоу, Уитни Пик, Эдвин Рюдинг, Кара Тойнтон
- Продолж.
- 150 мин.
- Премьера
-
26 ноября 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Боевик, Приключение, Триллер, Фантастика, Фэнтези