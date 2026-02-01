Фильм основан на реальных событиях. От уличных боев до огней мировых арен — таков путь «Принца» Насима Хамеда к чемпионскому титулу. Это не просто история о несокрушимой вере в себя, но и о судьбоносном союзе с Бренданом Инглом, наставником, чья уникальная стратегия превратила никому не известного юнца в звезду мирового бокса.