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Гертруда — Дании краса и королева, и этот, как его, принц Датский
16 марта в 18:00
Театр

Гертруда — Дании краса и королева, и этот, как его, принц Датский

Театр кукол

Frailty, thy name is woman! Как это будет по-русски? О, женщины, вам имя — вероломство?

Похоже, так думал только Пастернак. Первый русский перевод обошелся без громких заявлений. Два столетия авторы отечественной версии предпочитали слово «бренность». В двадцать первом веке стали выбирать выражения покрепче.

И как только Гамлет не обращался к своей матушке. В пушкинскую эпоху называл «изменчивой», а нынче говорит просто «баба». Быть или не быть — вопрос одного монолога. «Женский вопрос» занимает ум принца всю пьесу.

Пока зрители пытаются понять, злодей он или мученик, сошел с ума или притворяется, любит Офелию или нет, Гамлет пытается понять свою мать. Гертруда — мера всех вещей? Или ее сын ведет себя по-детски?

Скорее, по-датски. От прихоти ее величества зависит судьба страны, а значит, женский вопрос — вопрос государственный. Влюблена или притворяется? Вероломство или его жертва? А, может…

Слова, слова, слова! Что значит имя? Режиссер Олег Жюгжда предлагает свою версию классической истории: меньше слов — больше правды.

Какие роли предпочитают при дворе, почему в этой игре нет правил, что скрывают маски и, наконец, как это будет по-русски?Frailty? Может быть, «хрупкий»? Будьте осторожны!

Над спектаклем работают: Режиссер — Олег Жюгжда, Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, лауреат Национальной театральной премии Республики БеларусьКостюмы и сценография — Анна РепинаКуклы — Лариса Микина-ПрободякЛауреат Национальной театральной Премии Республики БеларусьХореограф — Алексей ИщукМузыкальное оформление — Алексей Астахов

Режиссёр
Олег Жюгжда
Возраст
16+