Геройчики. Незваный гость

Сюжет новой истории строится вокруг планов Ромы выступить на школьном конкурсе и показать огромный собранный из конструктора звездолет. Игрушка, оборудованная по последнему слову техники, тут же привлекает внимание непрошеных гостей — таинственных космических пиратов. Они-то и попытаются угнать звездный корабль. На глазах зрителей закрутится настоящая детективная история. Друзьям Ромы — Пинки, Бублику, Генералу Де Кролю, Флаю, Глории, Ко-Ко и ящерице-ниндзя О-Раш — предстоит сразиться с пришельцами, а еще проверить дружбу на прочность, поразмышлять о взаимопомощи, смелости, отваге, о праве на ошибку в жизни каждого, а еще об умении прощать.