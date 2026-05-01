- Лауреат всероссийских и международных конкурсов Татьяна Тураева
- Лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Свиридов
- Ольга Дьяченко (скрипка)
- Лауреат всероссийских и международных конкурсов Анна Ермакова (фортепиано)
- Лектор -музыковед Евгений Кондрашов
Концерт «Герои земли Рязанской» — это мост между прошлым и настоящим, дань памяти тем, кто вписал яркие страницы в историю нашего края. Музыкальные произведения о подвигах, стойкости и любви к Родине напомнят о славных традициях Рязанщины и вдохновят новые поколения.
Концерт пройдет на ступенях филармонии со стороны Нижнего парка.
- Возраст
- 6+