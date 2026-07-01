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Геннадий Хазанов. Творческий вечер
18 октября в 19:00
Концерты

Геннадий Хазанов. Творческий вечер

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Новый сольный вечер Геннадия Хазанова Это не просто концерт и не просто творческая встреча. Это путешествие по дорогам памяти — смешным, трогательным, неожиданным и порой очень личным.

В программе «Я зарастаю памятью» Геннадий Хазанов рассказывает истории своей жизни — о детстве и юности, о сцене и закулисье, о встречах с великими людьми, о случайностях, которые меняли судьбу, и о событиях, которые навсегда остались в памяти. Зрителей ждут знаменитый хазановский юмор, тонкая самоирония, неожиданные признания и воспоминания, в которых смех соседствует с размышлением, а веселые эпизоды — с историями, заставляющими задуматься. Особая часть вечера — показ уникальных видеоматериалов из личного архива артиста. Редкие кадры, фрагменты выступлений, телевизионные съемки и моменты, которые никогда прежде не демонстрировались широкой публике, помогут зрителям увидеть не только известного артиста, но и человека, прожившего яркую, насыщенную событиями жизнь.

«Я зарастаю памятью» — это разговор по душам со зрителем, где прошлое оживает в рассказах, образах и улыбках. Вечер, на котором будет смешно. Будет грустно. Будет интересно. И, главное, будет по-настоящему. Геннадий Хазанов приглашает вас разделить с ним воспоминания, из которых и складывается жизнь.

Возраст
18+
Жанры
Юмор, Концерт