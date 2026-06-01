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Где ты?
Кино

Где ты?

История семейной пары, жизнь которой меняется в одночасье, когда пропадает их трехмесячный сын. Спустя шесть лет героиня фильма Анна отчаивается и пытается начать все заново, в то время как ее муж, врач-анестезиолог Максим, не сдается и продолжает поиски…

Страна
Россия
Режиссёр
Вероника Пономарева-Коржевская
Актёры
Никита Волков, Анна Богомолова, Валерия Зоидова, Юрий Чурсин, Андрей Рожков, Карина Кросс, Елена Цыплакова, Елена Валюшкина, Александр Клюквин, Олеся Железняк, Роман Курцын, Олег Васильков, Сергей Епишев, Михаил Орлов, Олег Савцов, Владимир Капустин, Роман Рипко
Продолж.
94 мин.
Премьера
25 июня 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Мелодрама