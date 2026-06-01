История семейной пары, жизнь которой меняется в одночасье, когда пропадает их трехмесячный сын. Спустя шесть лет героиня фильма Анна отчаивается и пытается начать все заново, в то время как ее муж, врач-анестезиолог Максим, не сдается и продолжает поиски…