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Гастроли петербургского театра НЕОЛИРА
25 июня в 19:00
Театр

Гастроли петербургского театра НЕОЛИРА

Театр «Переход»

25 июня в 19:00 — вечер поэзии «Ахматова и Гумилев. Любовь и ненависть Серебряного века» (16+)

Роман Анны Ахматовой и Николая Гумилева скорее был похож на игру в кошки-мышки, чем на отношения двух любящих людей. Он — поэт со сложным внутренним миром, обожающий Оскара Уайльда и склонный к излишней театральности. Она — поэтесса, свободолюбивая, импульсивная и переменчивая. Тихого домашнего счастья у них не вышло: посвящая друг другу стихи, оба «ходили налево», мучались и в итоге расстались. Но именно этот странный союз стал для обоих священным — правда, поняли они это слишком поздно.

26 июня в 19:00 — вечер сатиры и юмора «Михаил Задорнов. Смех — всему голова!» (16+)

«Как же надо было разочароваться в людях, чтобы словом „Дружба“ назвать бензопилу?»

Юмор неистребим. Смех по природе есть индикатор безопасности и естественный выход гормонов, но юмор — куда более сложная причуда разума человеческого. Умение чувствовать его — дар. Поэтому комедия и сатира бессмертны и до колик могущественны. А еще бессмертен и могущественен русский дух. И Михаил Задорнов мастерски вплел две эти силы в каждый свой монолог! Залы взрывались от шуток. Рты кривились от смеха.

Рассказы, фельетоны, эссе — одним словом, все, чем запомнился Михаил Задорнов, получит шанс вновь отозваться улыбкой на лицах зрителей.

Читает Антон Тарасов писатель, композитор, художественный руководитель петербургского лирико-драматического театра «НЕОЛИРА».

Возраст
16+