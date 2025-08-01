Дорогие друзья! В сентябре на сцене Рязанского музыкального театра состоятся гастроли Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н.Толстого.
Вас ждут три спектакля — три разных настроения:
5 сентября в 19:00 «Слишком женатый таксист"(18+). Головокружительная комедия от мэтра британского юмора Рэя Куни. Пикантный сюжет, смешные диалоги — типичная комедия положений, какой забавляли публику во все века.
6 сентября в 12:00 «Маленький принц» (12+). Трогательная и мудрая сказка-притча по произведению Антуана де Сент-Экзюпери. О дружбе и одиночестве, о любви и расставании, о долге и верности.
6 сентября 18:00 «Онегин» (14+) Современный взгляд на классику — спектакль по роману А.С. Пушкина. Здесь сошлись игра интеллекта, ярость, гордость, любовь и широкая русская душа.
