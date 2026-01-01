Гастроли Кировского драматического театра

Друзья, к нам едет Кировский драматический театр с целой россыпью спектаклей на любой вкус!

С 29 января по 1 февраля вас ждут:

29 января, четверг

12:00 — «Братец Лис и братец Кролик». Жаркая ковбойская сказка для детей и взрослых. 6+

19:00 — «На всякого мудреца довольно простоты». Бестолковая комедия по Островскому. 16+

30 января, пятница

19:00 — «Тайна замка Рейвенскрофт». Иронический детектив с интригой до последней минуты. 16+

31 января, суббота

18:00 — «С любимыми не расставайтесь!». Магический реализм по мотивам любимого фильма. 16+

1 февраля, воскресенье

12:00 — «Братец Лис и братец Кролик». Ещё один шанс увидеть ковбойскую сказку! 6+

18:00 — «Монарх». Хроники любви и власти — сильная драма для завершения гастролей. 16+

Выбирайте по настроению, берите друзей и близких — будет интересно!