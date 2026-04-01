Гастроли Хабаровского краевого театра драмы

С 20 по 24 мая впервые в Рязань приедет Хабаровский краевой театр драмы с большими обменными гастролями. В репертуаре — сказки, комедии, драмы и даже шоу, так что скучать точно не придётся.

20 мая, 19:00 — «Калина красная» (16+). Главный герой спектакля вор-рецидивист Егор Прокудин, отсидев срок в колонии, отправляется в деревню к Любе Байкаловой, с которой познакомился по переписке. Он едет к ней в надежде отдохнуть и начать новую спокойную жизнь. Но возможно ли отказаться от прошлого и отпустит ли оно Егора? Получится ли у него измениться, да и хочет ли он этого на самом деле?

Эта история про вечный поиск лучшей жизни, про человека, который стремится насытиться эмоционально, но обретает настоящее счастье в покое, находит приют на родной земле.

21 мая, 13:00 — «Говорят погибшие герои» (16+). Спектакль-реквием, спектакль-мост, соединяющий голоса павших героев Великой Отечественной с голосами наших современников, сражающихся в зоне СВО. В основе постановки — подлинные письма, дневники и свидетельства, собранные в книгах «Жизнь за други своя» и «Говорят погибшие герои».

На сцене, разворачивается одиннадцать пронзительных историй. Их рассказывают пятеро бойцов с позывными Дед, Хохол, Ирландец, Нэцкэ, Шаман и военкор Арина. История спасенной из-под обстрела иконы, ставшей для них оберегом; невероятная встреча с врагом, который просто хотел жить; смертельный поединок артиллерийского корректировщика; быт, перемежающийся адскими боями в «посадках под Бахмутом».

Спектакль не только о войне, но и о человеке на войне. О дружбе, вере, малых чудесах и о той силе духа, что помогает находить силы даже в самом отчаянном положении. Это попытка услышать и донести до зрителя голоса тех, кто уже не сможет рассказать свою историю сам, и тех, кто продолжает ее писать сегодня. Чтобы помнили. Чтобы слышали. Чтобы знали.

Проект реализован на средства гранта Всероссийского конкурса постановок спектаклей по произведениям современных драматургов при поддержке Министерства культуры РФ и АНО «Русские сезоны».

21 мая, 19:00 — «Яма» (18+). Пьеса В. Вербина «Два вечера в весёлом доме» по мотивам повести А. Куприна «Яма». Это пронзительная история о женской судьбе, о поруганном женском достоинстве, о распятой женственности и красоте. Но в ней много тепла, нежности и светлого юмора.

В замкнутом пространстве публичного дома живут проститутки. Они страдают и радуются, дружат и враждуют, ссорятся и мирятся, и отчаянно ждут любви, которая так и не приходит… Женщины обречены жить в мире, созданном мужчинами по своему образу и подобию, в мире ложных ценностей, мелких страстей и дешёвых амбиций. Этот мир жесток и груб, но даже в нём всегда найдется место для любви, дружбы, простых человеческих радостей…

22 мая, 19:00 — «Только для женщин» (18+). Это история шестерых мужчин, потерявших работу и прожигающих жизнь в пивном баре. Единственная их надежда — элитное мужское стриптиз-шоу. Никто из них раньше ничем подобным не занимался, им страшно и смешно одновременно, но это их последний шанс получить возможность зарабатывать хорошие деньги, а заодно доказать окружающим и самим себе, что ничего невозможного нет, главное — сильно захотеть! «Гадкие утята» на глазах у изумленной публики превращаются в супергероев. Финал этой необычной истории — феерическое шоу, несущее заряд эмоций, накал страстей и безумную любовь к женщине.

23, 24 мая, 12:00 — «По щучьему веленью» (0+). Кто не знает Емелю из знаменитой русской сказки — лентяя и лежебоку! Повезло ему, поймал он Щуку волшебную… С этого и начинаются приключения, в которых доброта и открытость вознаграждаются, а упрямство, самодовольство и напыщенность остаются в дураках.

Яркий, зрелищный, заводной спектакль с чудесами, песнями и танцами, где вместе с Емелюшкой и Царевной Несмеяной весело отплясывают сразу три волшебные щуки!

23 мая, 18:00 — «Пиковая дама» (12+). Повесть «Пиковая дама» была написана Пушкиным в Болдино в 1833 году. Сам поэт утверждал, что в основе завязки сюжета лежит реальная история из жизни княгини Голицыной, открывшей своему проигравшемуся внуку секрет трех верных карт, чтобы он смог отыграться. Главный герой спектакля — молодой, амбициозный и достаточно беспринципный инженер Германн хочет разбогатеть. Игра в карты кажется ему подходящим, но слишком рискованным средством. Германн готов играть, но только зная беспроигрышный вариант. По слухам, старая графиня Томская владеет тайной трех карт, дающих несомненный выигрыш. Молодой офицер не может противостоять силе искушения — и решается любой ценой выведать её секрет. Он ставит на карту собственной жизни всё, вступая в поединок с самой Судьбой, но каким будет исход игры, когда играешь с демоническими силами? Удивительная, мистическая, фантастическая, порою даже анекдотическая история мало кого оставит равнодушным!

24 мая, 18.00 — «Собачье сердце» (16+). «Собачье сердце» — спектакль для искушённых театралов, необычный и эксклюзивный. Известная всем история о том, как знаменитый профессор проводит эксперимент по очеловечению милого пса Шарика, рассказанная Михаилом Булгаковым в 20-х годах прошлого века нашла в нашем спектакле совершенно иное отражение. Она как притча — вне времени, вне политического или какого-то иного контекста.

«Мы постарались прочесть эту историю по-своему, - говорит режиссёр Николай Русский о своей постановке, - Булгаков, думается, размышляет все-таки не про успехи или поражения советской власти, а о человеческой природе, ее сути. Главный вопрос, на мой взгляд: человек — есть животное, или это все-таки можно победить?»

Основой для воплощения режиссёрского замысла спектакля являются интересные музыкальные и пластические решения, которые удачно вплетаются в ткань постановки.