С 21 по 23 апреля на сцене театра драмы — гастроли Государственного молодёжного театра Узбекистана!

Наши гости впервые выступят в Рязани — и это отличная возможность увидеть совершенно другой театральный язык, традиции и настроение.

В программе:

21 апреля в 12:00 и 14:00 — «Озорник» по Гафуру Гуляму (6+)

22 апреля в 12:00 — «Дар возлюбленной принцессе» по узбекской народной сказке «Орзиджан и Камбарджан» (6+)

23 апреля в 13:00 и 19:00 — «Казбек: судьба героя» — драма, основанная на реальных событиях Великой Отечественной войны (12+)

В 2026 году исполняется 105 лет со дня путешествия нашего земляка Сергея Есенина в Узбекистан. Кажется, отличный повод не только вспомнить эту страницу истории, но и самим прикоснуться к культуре и традициям этой удивительной страны — уже здесь, на сцене театра драмы.