Музыка, юмор, любовь — уже совсем скоро на нашей сцене!

С 14 по 16 июня встречаем гастроли Белорусского государственного академического музыкального театра. Наши друзья привозят сразу три спектакля, и каждый — со своим настроением:

14 июня в 18:00 — водевиль «Укрощение мужчин» (16+). Ироничная, темпераментная и очень веселая история о любви, характерах и вечном противостоянии мужчин и женщин. У вас есть уникальная возможность увидеть, как дамы берут ситуацию под контроль, а мужчины пытаются справиться с их хитростью.

15 июня в 19:00 — мюзикл «Девчата» (16+). Любимая история, знакомая многим по фильму, зазвучит по-новому. В сценической версии акценты сместятся, и на первый план выйдет внутренний мир героев.

16 июня в 19:00 — семейная комедия «Хочу вашего мужа» (16+). Лёгкая, остроумная и очень жизненная комедия о любви, браке и неожиданных поворотах. Потому что семейная жизнь — жанр непредсказуемый.