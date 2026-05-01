Гарри Поттер в сиянии тысячи свечей

Живое исполнение саундтреков из любимой миллионами киноленты «Гарри Потер» в сиянии тысячи свечей. На экране оживут сцены из фильмов, а оркестр под управлением дирижёра Eiforia перенесёт зрителей в мир, где музыка становится главным языком магии. Вы услышите произведения Джона Уильямса, Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла — композиторов, чьи произведения сделали историю о Гарри Поттере вечной. Каждый номер — это целая история фильмов о Гарри Поттере, которая пройдет среди огня свечей и звуков струн.