Гарик Богомазов

«А у реки, а у реки, а у реки гуляют девки, гуляют мужики…» — 23 января гуляем в Руки ВВерх! Бар на концерте того самого «Отпетого Мошенника» — Гарика Богомазова!

Ex. солист культовой группы «Отпетые Мошенники» на главной сцене города подарит самые любимые хиты: «А у реки, а у реки», «Любим меня, люби», «Девушки бывают разные» и другие.

После концерта ворвемся в легендарную Дискотеку 90-х с ведущим и та самая неоновая атмосфера.

Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы.