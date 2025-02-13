Гампи: Собачья жизнь

Жизнерадостный песик Гампи вынужден оставить свой дом в поисках нового владельца. Во время своего путешествия он встречает неравнодушных людей и преодолевает множество испытаний. Когда Гампи находит свою сестру, он решает освободить ее от жестоких хозяев. Применяя свою смекалку и смелость, он разрабатывает план по ее спасению, и вместе они отправляются в новое приключение.
- Режиссёр
- Ф.А.Брабек
- Актёры
- Болек Поливка, Рихард Крайчо, Вица Керекеш, Ева Голубова, Штепан Козуб, Мартина Партлова, Карел Роден, Адам Шрамек, Анна Шульцова, Иван Троян
- Продолж.
- 87 мин.
- Премьера
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2025-02-13 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Драма