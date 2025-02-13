Гампи: Собачья жизнь

Жизнерадостный песик Гампи вынужден оставить свой дом в поисках нового владельца. Во время своего путешествия он встречает неравнодушных людей и преодолевает множество испытаний. Когда Гампи находит свою сестру, он решает освободить ее от жестоких хозяев. Применяя свою смекалку и смелость, он разрабатывает план по ее спасению, и вместе они отправляются в новое приключение.