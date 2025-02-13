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Гампи: Собачья жизнь
Кино

Гампи: Собачья жизнь

Жизнерадостный песик Гампи вынужден оставить свой дом в поисках нового владельца. Во время своего путешествия он встречает неравнодушных людей и преодолевает множество испытаний. Когда Гампи находит свою сестру, он решает освободить ее от жестоких хозяев. Применяя свою смекалку и смелость, он разрабатывает план по ее спасению, и вместе они отправляются в новое приключение.

Режиссёр
Ф.А.Брабек
Актёры
Болек Поливка, Рихард Крайчо, Вица Керекеш, Ева Голубова, Штепан Козуб, Мартина Партлова, Карел Роден, Адам Шрамек, Анна Шульцова, Иван Троян
Продолж.
87 мин.
Премьера
2025-02-13 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Драма

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