Документальный фильм «Гагарин. Обнимая мир» посвящен Юрию Алексеевичу Гагарину — советскому лётчику-космонавту, Герою Советского Союза, почётному гражданину многих государств, человеку, первому в мировой истории совершившему полет в космическое пространство.

Первый полет в космос состоялся 12 апреля 1961 года. С этого дня началась эра покорения космоса человеком.Полёт Юрия Гагарина и последовавшая за ним «Миссия мира», в ходе которой первый космонавт объехал огромное количество стран и стал в сердцах миллионов образцом истинного мужества, показал, что для человека нет ничего невозможного.

Фильм «Гагарин. Обнимая мир» напомнит зрителям о полёте Юрия Гагарина, расскажет о том, как важно ценить многообразие мира и о том, что диалог культур — единственный путь к балансу и гармонии на планете.