Гадкий котенок

Трогательная история юного кота-сфинкса Тутанхамона (для друзей — Мони), преданного своими хозяевами. После того как они узнали, что их питомец признан неидеальным представителем своей породы, было решено от него избавиться. Избалованного тепличными условиями Моню отправляют в деревню к простой и грубоватой бабушке.

С этого момента начинается череда испытаний кота (который даже мышей-то не ловит, а лишь играет с ними) реалиями вольной жизни и отвращением со стороны всех окружающих. И сугубо городской, не нюхавший пороха, да к тому же еще и безволосый кот-изгой постепенно завоюет симпатии всех деревенских жителей. И поймет цену своей прежней хозяйке…