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Гачиакута
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Гачиакута

Мальчик по имени Рудо живет в трущобах города, где бедняки с трудом сводят концы с концами под гнетом богачей, которые живут роскошной жизнью и сбрасывают весь мусор в так называемую «Бездну». И вот однажды его ложно обвиняют в убийстве и приговаривают к ужасному наказанию — изгнанию в Бездну. Там, внизу, мусор, выброшенный людьми, породил жестоких монстров. Чтобы выжить, узнать правду и отомстить, Рудо придется овладеть новой силой и присоединиться к группе, известной как Уборщики, которые сражаются с огромными мусорными тварями Бездны!

Режиссёр
Фумихико Суганума
Премьера
2025-07-04 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мультфильм, Боевик, Приключение, Аниме, Фэнтези, Драма

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