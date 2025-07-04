Мальчик по имени Рудо живет в трущобах города, где бедняки с трудом сводят концы с концами под гнетом богачей, которые живут роскошной жизнью и сбрасывают весь мусор в так называемую «Бездну». И вот однажды его ложно обвиняют в убийстве и приговаривают к ужасному наказанию — изгнанию в Бездну. Там, внизу, мусор, выброшенный людьми, породил жестоких монстров. Чтобы выжить, узнать правду и отомстить, Рудо придется овладеть новой силой и присоединиться к группе, известной как Уборщики, которые сражаются с огромными мусорными тварями Бездны!
- Режиссёр
- Фумихико Суганума
- Премьера
-
2025-07-04 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мультфильм, Боевик, Приключение, Аниме, Фэнтези, Драма