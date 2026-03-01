Фолк-классик бэнд «Фыняф». Музыкальная карта России.

Фолк-классик бэнд «Фыняф» приглашает вас в увлекательное музыкальное путешествие по родной стране! В концерте прозвучит богатейшее музыкальное наследие нашей Родины: от сдержанных карельских напевов до страстных цыганских плясок, от озорной тамбовской «Матани» до магического горлового пения Алтая. Скрипка вступит в диалог с древней флейтой калюкой, татарские народные песни неожиданно переплетутся со средневековыми мадригалами, а старинные кадрили зазвучат с современной энергетикой. Сказочный голос якутского варгана напомнит о космическом танце северного сияния. В вихре эмоций жарких лезгинок — яркие лучи южного солнца и тепло кавказского гостеприимства! А самая известная в мире русская народная песня «Березка» в исполнении ансамбля «ФЫНЯФ» очень удивит!

Это уникальная возможность услышать, как народная музыка, сохраняя свою аутентичность, обретает новые смыслы.

В программе: оригинальные обработки народных песен разных регионов России.