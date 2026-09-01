С особенным трепетом анонсируем, что 23 октября в 19:00 состоится открытие выставки «Фотограф одного города» Алика Якубовича, уже сейчас признанного классиком нижегородской жанровой фотографии.

Вместо тысячи слов — отрывок из кураторского текста Леонида Агальцова:

«Наша выставка, в названии которой, как и в начале этого текста, мы сталкиваемся с отсутствием прямой информации — „Фотограф одного города“, — вопрос. „Одного“ — какого-то? Которого мы не знаем? Или же „одного“ — его и только — Горького/Нижнего Новгорода. На первый взгляд так противопоставленные друг другу темы не могут быть одновременно правдой… Нет, могут».

Приходите на открытие, чтобы задаться вопросами и найти ответы об «истинной» фотографии. Чтобы самостоятельно прочувствовать «решающий момент» в фотографии и лично пообщавшись с большим автором из Нижнего Новгорода. Чтобы насмотреться, продышаться — и обняться с нами!