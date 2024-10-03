Формула воды

История девочки-подростка Даны, живущей на одном из островов планеты-океана среди мутантов. Героиня становится целью пиратов-головорезов, которые считают ее ключом к легендарному сокровищу — источнику питьевой воды. Спасаясь от пиратов, Дана знакомится с труппой бродячих артистов — вместе им предстоит пережить яркие и опасные приключения, стать настоящими друзьями и разгадать тайну сокровища.