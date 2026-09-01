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Фьорд

В глухую норвежскую деревню на берегу фьорда переезжает семья из Румынии. Они быстро находят общий язык с соседями, а дети обеих семей становятся лучшими друзьями. Но идиллия рушится, когда румынская девочка приходит в школу с синяками и по деревне начинают ползти тревожные слухи.

Страна
Норвегия, Румыния, Швеция, Финляндия, Дания, Франция
Режиссёр
Кристиан Мунджиу
Актёры
Рената Рейнсве, Себастьян Стэн, Лиза Ловен Конгсли, Торбьерн Харр, Кристиан Рубек, Эллен Доррит Петерсен, Лиса Карлехед, Эрик Хивью, Джулия Нахмани, Халльгьерд Биркьеланд, Адриан Титьени, Силье Брейвик
Продолж.
146 мин.
Премьера
29 октября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Драма

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