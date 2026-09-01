В глухую норвежскую деревню на берегу фьорда переезжает семья из Румынии. Они быстро находят общий язык с соседями, а дети обеих семей становятся лучшими друзьями. Но идиллия рушится, когда румынская девочка приходит в школу с синяками и по деревне начинают ползти тревожные слухи.
- Страна
- Норвегия, Румыния, Швеция, Финляндия, Дания, Франция
- Режиссёр
- Кристиан Мунджиу
- Актёры
- Рената Рейнсве, Себастьян Стэн, Лиза Ловен Конгсли, Торбьерн Харр, Кристиан Рубек, Эллен Доррит Петерсен, Лиса Карлехед, Эрик Хивью, Джулия Нахмани, Халльгьерд Биркьеланд, Адриан Титьени, Силье Брейвик
- Продолж.
- 146 мин.
- Премьера
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29 октября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Драма