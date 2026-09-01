Днем он флорист, а ночью — хладнокровный киллер, для которого цветочный магазин лишь прикрытие. Но его двойная жизнь оказывается под угрозой, когда он влюбляется и пытается спасти женщину, ставшую свидетелем полицейской коррупции.
- Страна
- Италия, Великобритания
- Режиссёр
- Бабак Наджафи
- Актёры
- Деннис Куэйд, Жан Рено, Скай Кац, Леонидас Гулаптис, Доминик ЛаРуффа-мл., Эль Хеймонд, Джим Клок, Гэбриел «Джи-Род» Родригес, Эльза Молльен, Анна Анисимова, Дилан Флэшнер, Ханс Марреро
- Продолж.
- 98 мин.
- Премьера
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24 сентября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер