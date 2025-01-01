Финист. Первый богатырь

Финист Ясный Сокол — самый удалой богатырь Белогорья, самый сильный, самый ловкий и самый красивый. Все остальные богатыри на него равняются, дети хотят быть на него похожими, а девушки — просто заглядываются. Он горделив и самоуверен и порой даже отказывается от подвигов, если считает их скучными и неинтересными. Но ему просто необходимо оставаться лучшим, чтобы люди продолжали им восхищаться! Чтобы всех удивить, Финист отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведет его в восточные земли, где богатырь поймет простую истину — один в поле не воин!