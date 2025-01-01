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Финист. Первый богатырь

Финист Ясный Сокол — самый удалой богатырь Белогорья, самый сильный, самый ловкий и самый красивый. Все остальные богатыри на него равняются, дети хотят быть на него похожими, а девушки — просто заглядываются. Он горделив и самоуверен и порой даже отказывается от подвигов, если считает их скучными и неинтересными. Но ему просто необходимо оставаться лучшим, чтобы люди продолжали им восхищаться! Чтобы всех удивить, Финист отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведет его в восточные земли, где богатырь поймет простую истину — один в поле не воин!

Режиссёр
Дмитрий Дьяченко
Актёры
Юлия Пересильд, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Кристина Вайнас, Федор Гамалея, Софья Зайка, Артем Гайдуков, Нариман Утакаев, Иван Батарев, Янданэ, Сергей Марухин
Премьера
2025-01-01 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Фэнтези

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