½ финала первенства национальной молодежной хоккейной лиги.

МХК «Рязань-ВДВ» продолжает свой путь в плей-офф — в полуфинале Национальной молодёжной хоккейной лиги команда проведёт серию игр на вылет против череповецкого «Металлурга».

Ранее в ¼ финала рязанцы встретились с «Кристаллом» из Саратова — все матчи завершились уверенной победой «десантников».

Напомним, серия в НМХЛ длится до трёх побед одной из команд. Третий раунд стадии плей-офф рязанские спортсмены начинают дома.

Матчи между МХК «Рязань-ВДВ» и «Металлургом» пройдут в субботу и в воскресенье, 25 и 26 апреля, на льду Дворца спорта «Олимпийский».

Начало обеих встреч в 17:00. В этих крайне важных играх рязанским спортсменам необходима поддержка болельщиков.