Фея и Белый кит

С самых древних времен волшебные обитатели морей находились под защитой фей, использующих мистический Танец Ветра для отпугивания зла. С годами магия начала угасать, и волшебные существа стали исчезать. Теперь последнего в своем роде кита может спасти лишь юная фея, которая должна найти того, с кем разделить Танец Ветра и спрятать уникальное существо от браконьеров.