Фея и Белый кит

С самых древних времен волшебные обитатели морей находились под защитой фей, использующих мистический Танец Ветра для отпугивания зла. С годами магия начала угасать, и волшебные существа стали исчезать. Теперь последнего в своем роде кита может спасти лишь юная фея, которая должна найти того, с кем разделить Танец Ветра и спрятать уникальное существо от браконьеров.
- Режиссёр
- Чэнь Вэйцзянь, Чэнь Си
- Продолж.
- 85 мин.
- Премьера
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2024-04-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение