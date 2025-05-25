Фестивальное лето на Рязанской ВДНХ

Лето — это жаль, что только раз в год! Успели соскучиться по летним фестивальным субботам на Рязанской ВДНХ? Мы — да. Но это ненадолго!

Уже 31 мая на нашей площадке состоится открытие Фестивального лета. Каждую субботу, в течение всего теплого сезона, наших гостей будут ждать различные активности, танцевальные и творческие мастер-классы, концерты, детская анимация и много классных интерактивов.

Итак, мы начинаем в 15:00 с мастер-классов для всех желающих и пленэра. Продолжим творческими занятиями и анимацией для детей. Далее по плану интерактивные игры от НейроМузея «Шевели мозгами». Затем переместимся к сцене, где для гостей выступят ансамбль солистов «ДОМИНАНТА» (20.00) и кавер-группа «ГАНГСТЕРЫ» (21.00)