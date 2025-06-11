Фестиваль визуального искусства «Фотовыставка»

В эту субботу посетители Рязанской ВДНХ попадут на «Фотовыставку». На фестивале визуального искусства гостей ждут выставка ретро фототехники и мастер-класс от «Фотодома», уроки позирования от модельного агентства Rizon, выставка от фотографа из Рязани Евгения Голикова и концертная программа.

Интерактивы:

12:00-20:00 — Выставка ретро-фотоаппаратов и работ фотографа Евгения Голикова («Резиденция традиций»)

17:00-20:00 — Анимационная программа для детей

17:00-19:00 — Бесплатный мастер-класс по рисованию открытки на холсте

17:00-19:00 — Бесплатный мастер-класс «Коллаж»

18:00-20:00 — Бесплатный мастер-класс по фотопозированию для девушек

Концертная программа:

20:00-21:00 — Выступление DJ BLYYD

21:00-21:55 — Выступление кавер-группы «НЕОН»