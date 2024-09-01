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Фестиваль урожая
21 сентября в 15:00
Праздники

Фестиваль урожая

Рязанская ВДНХ

Посетителей ждет небольшой фермерский маркет, мастер-классы, встреча с брендом «Мульти-пульти», и концертная программа, хедлайнером которой станет группа Gangsters.

Но и это еще не все. Именно к фестивалю мы планируем установить новые осенние арт-объекты. Приходите за памятными снимками! Увидимся 21 сентября!

Мероприятия фестиваля стартуют в 15.00 с мастер-классов по росписи пряников «Корзинка фермера» от Музей галереи пряников, а также по созданию украшений от мастерской ремесленных вещиц «пАРТизанЕРязани». В то же время начнется интерактивная программа для детей и развернется крафт-маркет, где будут представлены изделия сезонной тематики. Далее все заинтересованные попробуют свои умения в создании тыкв-игольниц вместе с мастерской «Ангельское перышко». В 17.00 «Мульти-Пульти» проведет свои творческие мастер-классы.

Завершится фестиваль выступлением кавер-группы «Gangsters». Начало концерта в 19.00.

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