«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
Вчера 15:54
519
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
992
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 004
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
5 957
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Фестиваль уличной культуры «Голос города»
6 сентября в 14:00
6 сентября в самом сердце природы — Рязанском Лесопарке — развернётся настоящий музыкальный праздник «Голоса Города | Рязань»!

Время волшебства: с 14:00 до 22:00 — целых 8 часов незабываемых впечатлений!

Что вас ждёт в этот день:

  • Музыкальная феерия от талантливых городских исполнителей
  • Творческие мастер-классы для всех возрастов и уровней подготовки
  • Интерактивные площадки с увлекательными активностями
  • Яркие выступления от самых талантливых артистов города
  • Творческие зоны с уникальными проектами местных креативщиков
  • Приятные сюрпризы и подарки от наших партнёров

Почему это событие нельзя пропустить:

  • Погрузитесь в атмосферу настоящего творческого праздника
  • Откройте для себя новые имена в музыкальной индустрии
  • Зарядитесь позитивом и энергией
  • Проведите незабываемый день с семьёй и друзьями
  • Станьте частью большого городского события

0+