Фестиваль уличной культуры «Голос города»

6 сентября в самом сердце природы — Рязанском Лесопарке — развернётся настоящий музыкальный праздник «Голоса Города | Рязань»!
Время волшебства: с 14:00 до 22:00 — целых 8 часов незабываемых впечатлений!
Что вас ждёт в этот день:
- Музыкальная феерия от талантливых городских исполнителей
- Творческие мастер-классы для всех возрастов и уровней подготовки
- Интерактивные площадки с увлекательными активностями
- Яркие выступления от самых талантливых артистов города
- Творческие зоны с уникальными проектами местных креативщиков
- Приятные сюрпризы и подарки от наших партнёров
Почему это событие нельзя пропустить:
- Погрузитесь в атмосферу настоящего творческого праздника
- Откройте для себя новые имена в музыкальной индустрии
- Зарядитесь позитивом и энергией
- Проведите незабываемый день с семьёй и друзьями
- Станьте частью большого городского события
- Возраст
- 0+