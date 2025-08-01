Фестиваль уличной культуры «Голос города»

6 сентября в самом сердце природы — Рязанском Лесопарке — развернётся настоящий музыкальный праздник «Голоса Города | Рязань»!

Время волшебства: с 14:00 до 22:00 — целых 8 часов незабываемых впечатлений!

Что вас ждёт в этот день:

Музыкальная феерия от талантливых городских исполнителей

Творческие мастер-классы для всех возрастов и уровней подготовки

Интерактивные площадки с увлекательными активностями

Яркие выступления от самых талантливых артистов города

Творческие зоны с уникальными проектами местных креативщиков

Приятные сюрпризы и подарки от наших партнёров

Почему это событие нельзя пропустить: