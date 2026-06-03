Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 05
22°
Сбт, 06
21°
Вск, 07
22°
ЦБ USD 74.3 0.96 05/06
ЦБ EUR 86.27 1.15 05/06
Нал. USD 75.51 / 76.30 05/06 10:56
Нал. EUR 90.21 / 90.40 05/06 10:56
Новости
Итоги года New
Публикации
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
Вчера 14:57
687
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 2026 15:09
664
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
2 472
Истории неочевидных сделок: «японец/европеец» с пробегом или новый «ки...
Пришли за одной машиной — уехали на другой. Случаи, ког...
29 мая 10:28
853
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Фестиваль туризма и отдыха «Тропы»
6 июня в 15:30
Праздники

Фестиваль туризма и отдыха «Тропы»

Рязанская ВДНХ

В эту субботу на Рязанской ВДНХ пройдет фестиваль туризма и отдыха «Тропы».

Программа начнется в 15:30 у павильона «Книжный шкаф» с детской анимационной программы от студии праздника «МультиШоу». В 16:30 команда проведет для гостей тематический квест. А в 17:30 на площадке развернется дискотека с участием главных туристических героев. На рейв приглашаются наши юные посетители.

В 16:00 начнутся уютные мастер-классы: в одной беседке — по созданию куклы-помощницы из сказки «Василиса Прекрасная» от музея сказок «Забава», во второй беседке — по росписи пряников от «Галереи пряников».

В 17:00 занятия в беседках сменятся: нейромузей «Шевели мозгами» проведет интересные и полезные нейроигры, а музейная Фабрика «Настоящие специи» организует необычный мастер-класс по рисованию картины пряностями. Все творческие занятия — по записи. Опубликуем подробности в следующих постах.

В 18:00 Рязанский исторический музей проведет игру «Шкатулка с историями», где проверит гостей на знание истории родного края.

Продолжит праздник Шоу уличных барабанов, команда «Империя барабанов» поднимется на сцену Рязанской ВДНХ в 18:30. «НеПоСценарию» выйдут по проверенным данным в 19:30. А завершит фестиваль «Тропы» кавер-группа «Хот стафф». Ребята зажгут в 20:30.

Возраст
0+