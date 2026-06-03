В эту субботу на Рязанской ВДНХ пройдет фестиваль туризма и отдыха «Тропы».

Программа начнется в 15:30 у павильона «Книжный шкаф» с детской анимационной программы от студии праздника «МультиШоу». В 16:30 команда проведет для гостей тематический квест. А в 17:30 на площадке развернется дискотека с участием главных туристических героев. На рейв приглашаются наши юные посетители.

В 16:00 начнутся уютные мастер-классы: в одной беседке — по созданию куклы-помощницы из сказки «Василиса Прекрасная» от музея сказок «Забава», во второй беседке — по росписи пряников от «Галереи пряников».

В 17:00 занятия в беседках сменятся: нейромузей «Шевели мозгами» проведет интересные и полезные нейроигры, а музейная Фабрика «Настоящие специи» организует необычный мастер-класс по рисованию картины пряностями. Все творческие занятия — по записи. Опубликуем подробности в следующих постах.

В 18:00 Рязанский исторический музей проведет игру «Шкатулка с историями», где проверит гостей на знание истории родного края.

Продолжит праздник Шоу уличных барабанов, команда «Империя барабанов» поднимется на сцену Рязанской ВДНХ в 18:30. «НеПоСценарию» выйдут по проверенным данным в 19:30. А завершит фестиваль «Тропы» кавер-группа «Хот стафф». Ребята зажгут в 20:30.