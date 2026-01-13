В эту субботу отметим на Рязанской ВДНХ Старый Новый год.
17 января на площадке пройдет одноименный фестиваль, который традиционно начнется с тематических мастер-классов и продолжится развлекательной программой для всей семьи.
В этот день гости смогут создать своими руками замысловатые памятные вещицы, познакомиться со сказочными героями анимационной программы, побывать на новогоднем цирковом представлении и насладиться выступлением кавер-группы «РОКонтора».
С программой можно познакомиться в прикрепленной афише. Запись на мастер-классы опубликуем в ближайшее время.
Итак, 17 января, 12:00, фестиваль «Старый Новый год». Встречаемся на Рязанской ВДНХ!
- Возраст
- 0+