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Фестиваль современного искусства «Есенин ЯР»
21 июня в 18:00
Праздники

Фестиваль современного искусства «Есенин ЯР»

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина

В Константинове пройдет фестиваль современного искусства «Есенин ЯР». Организаторы фестиваля пофантазируют на тему, что могло бы понравиться поэту, если бы он жил в наше время. В программе летние вечера на высоком яру.

14 июня музыкально-поэтический спектакль «Без галош элегантнее» театра Терезы Дуровой. Зрителей ждет захватывающее путешествие в стиле джаз по миру моды и чувственной поэзии Владимира Маяковского.

21 июня лекция филолога, культуролога, автора нескольких блогов об истории литературы и искусства Николая Жаринова. Музыкальным подарком станет выступление джазовой группы Feelin’s.

28 июня концерт «Карманного томика». Это авторский музыкальный проект резидентов арт-кластера «Таврида» Ильи Аноприева и Владимира Бабенко.

Начало всех мероприятий в 18:00. Вход свободный, необходимо купить билет только на территорию музея.

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