Фестиваль скейтбординга BRICS Skate Cup

BRICS Skate Cup — проект команды Grand Skate Tour, созданный как компактная версия большого международного фестиваля. Он объединит спортсменов из России и дружественных стран BRICS, которые представят зрелищное шоу.

В центре фестиваля — спорт. От международных соревнований по скейтбордингу до чемпионатов России и массовых городских заездов. Четыре дня выступлений, соревнований и спортивных событий, вечеринок для участников и зрителей.

Помимо соревнований гостей фестиваля ждут специальные проекты, посвящённые культуре, искусству, истории и медиа. Они помогут увидеть экшен-спорт не только как соревнование, но и как часть современной городской культуры.

Арт-программа. Фестиваль дополнит арт-программа с работами художников, вдохновлёнными скейтбордингом, уличной культурой и городской средой.

Презентация книги «Скейтборды СССР». Глеб Бенциовский — скейтер «второй волны советского скейтбординга», исследователь культуры мирового и отечественного скейтбординга, основатель и куратор «Скейт-Музея СССР / Музея скейтбординга» (Минск, Беларусь), автор книг «Скейтбординг в СССР. Достигая невозможного» и «Скейтборды СССР».

Егор Бахтов. Художник и скейтбордист из Екатеринбурга. Его художественная практика выросла непосредственно из скейтбординга, городской среды и многолетнего общения с людьми внутри этой культуры.

Спортивная программа:

Скейтбординг — международные соревнования BRICS Skate Cup 2026 в дисциплине Skateboarding Street на специально созданном скейтпарке.

Скутеринг — открытый чемпионат России в дисциплине «Улица».

Роллер спорт — соревнования по роллер спорту в дисциплинах фристайла, а также масштабная роллер прогулка по улицам города.

Программа:

26 августа, среда Роллер спорт. Фристайл

16:00 Комиссия по допуску

16:00 Тренировочный заезд. Скоростной слалом

17:30 Тренировочный заезд. Фристайл-слалом

Культурная программа

19:00 Открытие выставочной экспозиции Глеба Бенциовского (Рязанская ВДНХ)

27 августа, четверг Роллер спорт фристайл

10:00 Разминка участников скоростного слалома

11:00 Скоростной слалом. Квалификация для всех групп

13:00 Скоростной слалом. Финалы

15:00 Награждение призеров

15:10 Слайды. Разминка участников

16:10 Слайды

18:00 Награждение призеров

Скейтбординг

20:00 Приезд спортсменов

Культурная программа

19:00 Встреча с Глебом Бенциовским на презентации книги (Рязанская ВДНХ)

22:00 Afterparty. Арт-пространство «Реактивная килька»

28 августа, пятница Скейтбординг

11:00 Подтверждение регистрации

12:00 Общая раскатка

14:00 Квалификация

18:00 Сash for tricks

19:00 Уличный скейтбординг

* возможны изменения в расписании квалификацииРоллер спорт фристайл

10:00 Фристайл-слалом. Разминка участников

11:00 Фристайл-слалом. Возрастная группа 8-9

12:30 Награждение призеров

12:45 Фристайл-слалом. Возрастная группа 10-14

15:45 Награждение призеров

16:00 Фристайл-слалом. Возрастная группа 15-18

18:00 Фристайл-слалом. Возрастная группа 19+

19:00 Награждение призеров

Роллер прогулка

19:00 Сбор участников заезда (Лесопарк. Стартовая арка)

19:00 — 20:30 Подтверждение онлайн регистрации, выдача стартовых номеров

20:30 Старт роллер прогулки

21:00 — 21:30 Финиш. Награждение участников

Культурная и деловая программа

11:00 Пленарное заседание. Дом Молодежи

17:00 Открытие выставки Егора Бахтова (Мюнстерская площадь)

19:00 Презентация книги Глеба Бенциовского (Рязанская ВДНХ)

Afterparty. Арт-пространство «Реактивная килька»

21:00 Концерт

23:00 Контест Secret SPOT. При поддержке DC

00:00 — 02:00 DJ set

29 августа, суббота Скейтбординг

12:00 Уличный скейтбординг

14:00 Открытие площадки/подтверждение регистрации финалистов/общая раскатка

15:00 Сash for tricks

16:00 Раскатка финалистов

17:00 Финал

18:00 Награждение

Скутеринг

12:00 Подтверждение регистрации, общая раскатка участников

13:45 Квалификация

Культурная программа

09:00 Экскурсионная программа

19:00 Презентация книги Глеба Бенциовского (Рязанская ВДНХ)

Afterparty / Арт-пространство «Реактивная килька»:

20:00 Контест Neponyayno х Йо привет (мини рампа + фигуры)

21:00 Премьера скейт-видео. СКВОТ «Инсайдеры»

21:00 DJ set

30 августа, воскресенье Скутеринг