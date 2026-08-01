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Фестиваль скейтбординга BRICS Skate Cup
26 августа в 19:00
Спорт

Фестиваль скейтбординга BRICS Skate Cup

Лыбедский бульвар

BRICS Skate Cup — проект команды Grand Skate Tour, созданный как компактная версия большого международного фестиваля. Он объединит спортсменов из России и дружественных стран BRICS, которые представят зрелищное шоу.

В центре фестиваля — спорт. От международных соревнований по скейтбордингу до чемпионатов России и массовых городских заездов. Четыре дня выступлений, соревнований и спортивных событий, вечеринок для участников и зрителей.

Помимо соревнований гостей фестиваля ждут специальные проекты, посвящённые культуре, искусству, истории и медиа. Они помогут увидеть экшен-спорт не только как соревнование, но и как часть современной городской культуры.

  • Арт-программа. Фестиваль дополнит арт-программа с работами художников, вдохновлёнными скейтбордингом, уличной культурой и городской средой.
  • Презентация книги «Скейтборды СССР». Глеб Бенциовский — скейтер «второй волны советского скейтбординга», исследователь культуры мирового и отечественного скейтбординга, основатель и куратор «Скейт-Музея СССР / Музея скейтбординга» (Минск, Беларусь), автор книг «Скейтбординг в СССР. Достигая невозможного» и «Скейтборды СССР».
  • Егор Бахтов. Художник и скейтбордист из Екатеринбурга. Его художественная практика выросла непосредственно из скейтбординга, городской среды и многолетнего общения с людьми внутри этой культуры.

Спортивная программа:

  • Скейтбординг — международные соревнования BRICS Skate Cup 2026 в дисциплине Skateboarding Street на специально созданном скейтпарке.
  • Скутеринг — открытый чемпионат России в дисциплине «Улица».
  • Роллер спорт — соревнования по роллер спорту в дисциплинах фристайла, а также масштабная роллер прогулка по улицам города.

Программа:

26 августа, среда Роллер спорт. Фристайл

  • 16:00 Комиссия по допуску
  • 16:00 Тренировочный заезд. Скоростной слалом
  • 17:30 Тренировочный заезд. Фристайл-слалом

Культурная программа

  • 19:00 Открытие выставочной экспозиции Глеба Бенциовского (Рязанская ВДНХ)

27 августа, четверг Роллер спорт фристайл

  • 10:00 Разминка участников скоростного слалома
  • 11:00 Скоростной слалом. Квалификация для всех групп
  • 13:00 Скоростной слалом. Финалы
  • 15:00 Награждение призеров
  • 15:10 Слайды. Разминка участников
  • 16:10 Слайды
  • 18:00 Награждение призеров

Скейтбординг

  • 20:00 Приезд спортсменов

Культурная программа

  • 19:00 Встреча с Глебом Бенциовским на презентации книги (Рязанская ВДНХ)
  • 22:00 Afterparty. Арт-пространство «Реактивная килька»

28 августа, пятница Скейтбординг

  • 11:00 Подтверждение регистрации
  • 12:00 Общая раскатка
  • 14:00 Квалификация
  • 18:00 Сash for tricks
  • 19:00 Уличный скейтбординг

* возможны изменения в расписании квалификацииРоллер спорт фристайл

  • 10:00 Фристайл-слалом. Разминка участников
  • 11:00 Фристайл-слалом. Возрастная группа 8-9
  • 12:30 Награждение призеров
  • 12:45 Фристайл-слалом. Возрастная группа 10-14
  • 15:45 Награждение призеров
  • 16:00 Фристайл-слалом. Возрастная группа 15-18
  • 18:00 Фристайл-слалом. Возрастная группа 19+
  • 19:00 Награждение призеров

Роллер прогулка

  • 19:00 Сбор участников заезда (Лесопарк. Стартовая арка)
  • 19:00 — 20:30 Подтверждение онлайн регистрации, выдача стартовых номеров
  • 20:30 Старт роллер прогулки
  • 21:00 — 21:30 Финиш. Награждение участников

Культурная и деловая программа

  • 11:00 Пленарное заседание. Дом Молодежи
  • 17:00 Открытие выставки Егора Бахтова (Мюнстерская площадь)
  • 19:00 Презентация книги Глеба Бенциовского (Рязанская ВДНХ)

Afterparty. Арт-пространство «Реактивная килька»

  • 21:00 Концерт
  • 23:00 Контест Secret SPOT. При поддержке DC
  • 00:00 — 02:00 DJ set

29 августа, суббота Скейтбординг

  • 12:00 Уличный скейтбординг
  • 14:00 Открытие площадки/подтверждение регистрации финалистов/общая раскатка
  • 15:00 Сash for tricks
  • 16:00 Раскатка финалистов
  • 17:00 Финал
  • 18:00 Награждение

Скутеринг

  • 12:00 Подтверждение регистрации, общая раскатка участников
  • 13:45 Квалификация

Культурная программа

  • 09:00 Экскурсионная программа
  • 19:00 Презентация книги Глеба Бенциовского (Рязанская ВДНХ)

Afterparty / Арт-пространство «Реактивная килька»:

  • 20:00 Контест Neponyayno х Йо привет (мини рампа + фигуры)
  • 21:00 Премьера скейт-видео. СКВОТ «Инсайдеры»
  • 21:00 DJ set

30 августа, воскресенье Скутеринг

  • 12:00 Раскатка финалистов
  • 13:00 Сash for tricks
  • 14:00 Финал
  • 15:00 Best trick
  • 16:15 Награждение

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