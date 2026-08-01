Фестиваль скейтбординга BRICS Skate Cup

BRICS Skate Cup — проект команды Grand Skate Tour, созданный как компактная версия большого международного фестиваля. Он объединит спортсменов из России и дружественных стран BRICS, которые представят зрелищное шоу.
В центре фестиваля — спорт. От международных соревнований по скейтбордингу до чемпионатов России и массовых городских заездов. Четыре дня выступлений, соревнований и спортивных событий, вечеринок для участников и зрителей.
Помимо соревнований гостей фестиваля ждут специальные проекты, посвящённые культуре, искусству, истории и медиа. Они помогут увидеть экшен-спорт не только как соревнование, но и как часть современной городской культуры.
- Арт-программа. Фестиваль дополнит арт-программа с работами художников, вдохновлёнными скейтбордингом, уличной культурой и городской средой.
- Презентация книги «Скейтборды СССР». Глеб Бенциовский — скейтер «второй волны советского скейтбординга», исследователь культуры мирового и отечественного скейтбординга, основатель и куратор «Скейт-Музея СССР / Музея скейтбординга» (Минск, Беларусь), автор книг «Скейтбординг в СССР. Достигая невозможного» и «Скейтборды СССР».
- Егор Бахтов. Художник и скейтбордист из Екатеринбурга. Его художественная практика выросла непосредственно из скейтбординга, городской среды и многолетнего общения с людьми внутри этой культуры.
Спортивная программа:
- Скейтбординг — международные соревнования BRICS Skate Cup 2026 в дисциплине Skateboarding Street на специально созданном скейтпарке.
- Скутеринг — открытый чемпионат России в дисциплине «Улица».
- Роллер спорт — соревнования по роллер спорту в дисциплинах фристайла, а также масштабная роллер прогулка по улицам города.
Программа:
26 августа, среда Роллер спорт. Фристайл
- 16:00 Комиссия по допуску
- 16:00 Тренировочный заезд. Скоростной слалом
- 17:30 Тренировочный заезд. Фристайл-слалом
Культурная программа
- 19:00 Открытие выставочной экспозиции Глеба Бенциовского (Рязанская ВДНХ)
27 августа, четверг Роллер спорт фристайл
- 10:00 Разминка участников скоростного слалома
- 11:00 Скоростной слалом. Квалификация для всех групп
- 13:00 Скоростной слалом. Финалы
- 15:00 Награждение призеров
- 15:10 Слайды. Разминка участников
- 16:10 Слайды
- 18:00 Награждение призеров
Скейтбординг
- 20:00 Приезд спортсменов
Культурная программа
- 19:00 Встреча с Глебом Бенциовским на презентации книги (Рязанская ВДНХ)
- 22:00 Afterparty. Арт-пространство «Реактивная килька»
28 августа, пятница Скейтбординг
- 11:00 Подтверждение регистрации
- 12:00 Общая раскатка
- 14:00 Квалификация
- 18:00 Сash for tricks
- 19:00 Уличный скейтбординг
* возможны изменения в расписании квалификацииРоллер спорт фристайл
- 10:00 Фристайл-слалом. Разминка участников
- 11:00 Фристайл-слалом. Возрастная группа 8-9
- 12:30 Награждение призеров
- 12:45 Фристайл-слалом. Возрастная группа 10-14
- 15:45 Награждение призеров
- 16:00 Фристайл-слалом. Возрастная группа 15-18
- 18:00 Фристайл-слалом. Возрастная группа 19+
- 19:00 Награждение призеров
Роллер прогулка
- 19:00 Сбор участников заезда (Лесопарк. Стартовая арка)
- 19:00 — 20:30 Подтверждение онлайн регистрации, выдача стартовых номеров
- 20:30 Старт роллер прогулки
- 21:00 — 21:30 Финиш. Награждение участников
Культурная и деловая программа
- 11:00 Пленарное заседание. Дом Молодежи
- 17:00 Открытие выставки Егора Бахтова (Мюнстерская площадь)
- 19:00 Презентация книги Глеба Бенциовского (Рязанская ВДНХ)
Afterparty. Арт-пространство «Реактивная килька»
- 21:00 Концерт
- 23:00 Контест Secret SPOT. При поддержке DC
- 00:00 — 02:00 DJ set
29 августа, суббота Скейтбординг
- 12:00 Уличный скейтбординг
- 14:00 Открытие площадки/подтверждение регистрации финалистов/общая раскатка
- 15:00 Сash for tricks
- 16:00 Раскатка финалистов
- 17:00 Финал
- 18:00 Награждение
Скутеринг
- 12:00 Подтверждение регистрации, общая раскатка участников
- 13:45 Квалификация
Культурная программа
- 09:00 Экскурсионная программа
- 19:00 Презентация книги Глеба Бенциовского (Рязанская ВДНХ)
Afterparty / Арт-пространство «Реактивная килька»:
- 20:00 Контест Neponyayno х Йо привет (мини рампа + фигуры)
- 21:00 Премьера скейт-видео. СКВОТ «Инсайдеры»
- 21:00 DJ set
30 августа, воскресенье Скутеринг
- 12:00 Раскатка финалистов
- 13:00 Сash for tricks
- 14:00 Финал
- 15:00 Best trick
- 16:15 Награждение
- Возраст
- 0+