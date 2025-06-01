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Фестиваль семейных традиций «Очаг»
12 июля в 16:00
Праздники

Фестиваль семейных традиций «Очаг»

Рязанская ВДНХ

Фестиваль семейных традиций «Очаг» вобрал в себя лучшие развлечения для детей и их родителей: анимационная программа, увлекательные мастер-классы и концерт групп «Уанджин» и «Гангстеры».

Интерактивы:

16:00-18:00 — Мастер-класс по росписи глиняного домика-магнита

17:00-19:00 — Мастер-класс по изготовлению брелока-подвеса «Сердце» из бусин

18:00-20:00• Анимационная программа для детей• Мастер-класс по лепке тарелки из глины «Дом там, где семья»

19:00-20:00 — Мастер-класс по созданию мини-диффузора для дома с ароматами Рязанского края

Концертная программа:

20:00-21:00 — Выступление группы «Уанджин»

21:00-22:00 — Выступление кавер-группы «Гангстеры»

Возраст
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